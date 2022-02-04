По предварительным данным, 3 февраля, в 17.35 ч., в больницу из дома в Тракайском районе был доставлен мужчина (1961 г.р.) с ожогами на теле. Он был госпитализирован. 31 января, в 21 ч., в доме его какой-то жидкостью облил и поджег молодой человек (2003 г.р.).

Полиция разыскивает подозреваемого. Ведется расследование.