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Департамент полиции сообщает, что в Тракайском районе мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
По предварительным данным, 3 февраля, в 17.35 ч., в больницу из дома в Тракайском районе был доставлен мужчина (1961 г.р.) с ожогами на теле. Он был госпитализирован. 31 января, в 21 ч., в доме его какой-то жидкостью облил и поджег молодой человек (2003 г.р.).
Полиция разыскивает подозреваемого. Ведется расследование.
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