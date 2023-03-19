Жестокое поведение мужчины в Вильнюсском районе: применил насилие к своей 12-летней дочери

Полиция сообщила, что 18 марта, около 13.18, в Вильнюсском районе в состоянии алкогольного опьянения (на месте констатировано состояние средней степени опьянения) мужчина (1984 г.р.) применил насилие к малолетней дочери (2011 г.р.).
Подозреваемый взят под стражу.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(3) Уголовного кодекса Литовской Республики.
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