Женщина вызвала полицию на 12-летнего сына, но сама попала в поле зрения правоохраны

Полиция сообщает, что 30 января, в 23.36 ч., женщина (1990 г.р.) из Авиженяй (Вильнюсский район), как подозревают, нанесла физическую боль своему сыну (2010 г.р.). Было начато расследование (нанесение физической боли или другого ущерба здоровью).
Delfi удалось выяснить, что полицию вызвала сама женщина, она сказала, что 12-летний сын дерется и провоцирует конфликт.
По предварительным данным, ребенок не делал домашнюю работу, поэтому у него забрали компьютер, из-за этого и разразился конфликт в семье.
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