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В Мариямполе женщина с чужим документом пыталась получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
Skiepijimas nuo koronaviruso „Eurovaistinėje“
Skiepijimas nuo koronaviruso „Eurovaistinėje“
© Organizacijos nuotr.

Полиция сообщила, что 9 сентября, в 17.45 ч., в Мариямпольскую поликлинику на ул. П.Кряучуно пришла 31-летняя женщина.

Она, воспользовавшись документом другой женщины 1995 г.р., хотела получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

Начато расследование по факту похищения документа или использования чужого документа.

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