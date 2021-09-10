Полиция сообщила, что 9 сентября, в 17.45 ч., в Мариямпольскую поликлинику на ул. П.Кряучуно пришла 31-летняя женщина.

Она, воспользовавшись документом другой женщины 1995 г.р., хотела получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

Начато расследование по факту похищения документа или использования чужого документа.