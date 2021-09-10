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В Мариямполе женщина с чужим документом пыталась получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
Полиция сообщила, что 9 сентября, в 17.45 ч., в Мариямпольскую поликлинику на ул. П.Кряучуно пришла 31-летняя женщина.
Она, воспользовавшись документом другой женщины 1995 г.р., хотела получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
Начато расследование по факту похищения документа или использования чужого документа.
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