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Женщина перешла по ссылке в смс-сообщении мошенников и лишилась денег.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

17 апреля, в 15.30 ч. жительница (1958 г.р.) Кедайняйского района получила смс-сообщение, в котором было сказано, что не работает ее э-банкинг, а чтобы продлить возможность использования системы, надо перейти по ссылке и выполнить указанные действия.

Женщина сделала, что у нее просили, а потом заметила, что с ее банковского счета исчезли 14 200 евро.

Полиция проводит расследование по факту мошенничества.

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