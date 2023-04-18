17 апреля, в 15.30 ч. жительница (1958 г.р.) Кедайняйского района получила смс-сообщение, в котором было сказано, что не работает ее э-банкинг, а чтобы продлить возможность использования системы, надо перейти по ссылке и выполнить указанные действия.

Женщина сделала, что у нее просили, а потом заметила, что с ее банковского счета исчезли 14 200 евро.

Полиция проводит расследование по факту мошенничества.