17 апреля, в 15.30 ч. жительница (1958 г.р.) Кедайняйского района получила смс-сообщение, в котором было сказано, что не работает ее э-банкинг, а чтобы продлить возможность использования системы, надо перейти по ссылке и выполнить указанные действия.
Женщина сделала, что у нее просили, а потом заметила, что с ее банковского счета исчезли 14 200 евро.
Полиция проводит расследование по факту мошенничества.
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