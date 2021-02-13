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12 февраля, в 9.21 ч., полиция Мариямполе получила заявление от женщины 1988 г.р., в котором было сказано, что под передним сидением в своем автомобиле VW Golf она обнаружила жучок, вероятно, кто-то нелегально собирал информацию о ее частной жизни.
Полиция начала расследование. За такое нарушение грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.
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