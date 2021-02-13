Женщина обнаружила в своей машине жучок, полиция ведет расследование

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12 февраля, в 9.21 ч., полиция Мариямполе получила заявление от женщины 1988 г.р., в котором было сказано, что под передним сидением в своем автомобиле VW Golf она обнаружила жучок, вероятно, кто-то нелегально собирал информацию о ее частной жизни.