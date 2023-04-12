По данным правоохранительных органов, 11 апреля в 9 час 10 мин в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от женщины (1958 г. р.), что с 28 февраля по 11 апреля в Вильнюсе через социальную сеть ее обманным путем завлекли вложить в криптовалюты 18 635 евро.
Начато досудебное расследование в соответствии с 1 ч. 182 статьи Уголовного кодекса Литовской Республики.
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