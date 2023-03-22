Застрелившего супругу в машине мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы

Коллегия судей отметила, что фактические материалы дела, экспертизы, документы экспертов не указывают на то, что убийство было совершено в состоянии аффекта.
Тот факт, что перед встречей с женой мужчина поехал домой и взял оружие, показывает, что он был готов к совершению преступления. Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции, что в деле нет исключительных обстоятельств, в силу которых стоило бы смягчить наказание осужденному.
В деле есть одно облегчающее вину обстоятельство - он сам сообщил о преступлении в полицию и сотрудничал с органами правопорядка, но это не затмевает тот факт, что он нанес обществу непоправимый ущерб, демонстративно стрелял, не оставив пострадавшей возможности остаться в живых.
Кроме того, преступление было совершено средь бела дня в центре города, когда пострадавшая управляла автомобилем в месте с интенсивным движением транспорта и пешеходов.
Однако суд высшей инстанции освободил осужденного от наказания за незаконное хранение двух охотничьих ружей, признав это преступление незначительным.
Delfi напоминает, что преступление было совершено 16 августа 2021 г. в Вильнюсе на перекрестке ул. Швитригайлос и Кауно, в стоящей машине. В Единый центр помощи позвонил мужчина и сообщил, что застрелил свою жену и хочет сдать оружие.
У убитой Таниты Урбонене было трое детей, в деле пострадавшей была признана лишь одна из дочерей, суд по своей инициативе общался с другими детьми покойной.
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