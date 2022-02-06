Заключенный угрожал взорвать аэропорты, ТЦ, вокзал и больницы

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5 февраля, во временном промежутке 17.27 - 17.41, в Вильнюсский международный аэропорт, в Каунасе - ТЦ "Мега", ТЦ "Каунасский Акрополис", Каунасский международный аэропорт, в Шяуляй - ТЦ Saulės miestas, в Мариямполе - железнодорожный вокзал, Мариямпольскую больницу и Вилкавишкскую больницу, позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что в указанных зданиях заложены взрывные устройства.
В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.
Установлено, что звонил мужчина (1980 г.р.), который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении. Досудебное расследование было начато полицейским комиссариатом Мариямпольского уезда в соответствии со статьей 285 (1) Уголовного кодекса (Ложное сообщение об угрозе обществу).
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