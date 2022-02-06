Заключенный угрожал взорвать аэропорты, ТЦ, вокзал и больницы

В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.

Установлено, что звонил мужчина (1980 г.р.), который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении. Досудебное расследование было начато полицейским комиссариатом Мариямпольского уезда в соответствии со статьей 285 (1) Уголовного кодекса (Ложное сообщение об угрозе обществу).