Вильнюсские полицейские сообщают, что 14 сентября около 6.30 утра в Вильнюсе, на ул. Смалинес, была обнаружена пропажа катализатора автомобиля Lexus Rh400h. Ущерб - 1000 евро.

14 сентября около 6.50 утра в Вильнюсе, на ул. Битяну, было замечено, что катализатор автомобиля Lexus Rh400h вырезан и украден. Ущерб составляет 1000 евро.

14 сентября около 7.10 утра в Вильнюсе, на ул. Папилену была замечена пропажа катализатора из автомобиля Lexus Rh400h. Ущерб составляет 1500 евро.

14 сентября около 7.40 утра в Вильнюсе, на улице Толминкемё, было замечено, что катализатор автомобиля Lexus Rh400 вырезан и украден. Ущерб - 2000 евро.

14 сентября около 9 часов утра в Вильнюсе, на ул. Видуно, катализатор автомобиля Lexus Rh400 был вырезан и украден. Ущерб - 2000 евро.

От такой же кражи пострадал и один владелец Volvo, который сообщил, что 14 сентября около 9 часов утра в Вильнюсе, на улице Шилтнамю, было замечено, что катализатор автомобиля Volvo XC90 был срезан и украден. Ущерб составляет 1000 евро.

По всем фактам произошедшего было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.