Заинтересовавший полицию пьяный водитель BMW выбросил в окно "порошок"

Вильнюсская полиция сообщает, что 13 сентября, в 2.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Калварию, нетрезвый (1,80 промилле) молодой человек (1995 г.р.) управлял автомобилем BMW.

Водитель выбросил из окна полиэтиленовый пакет с порошком светлого цвета. Подозревают, что он пытался избавиться от наркотиков. Ведется расследование.