Загадочный звонок: меня похитили, я не знаю, где нахожусь

Полиция сообщает, что звонок был зарегистрирован 12 сентября, в 17.43 ч. По мобильному телефону без сим-карты позвонил человек, который представился мужчиной 1969 г.р. и сказал, что месяц назад его похитили.
Звонивший заверил, что не знает, где находится.
Полиция начала розыск звонившего, начато расследование по 146 ст. УК ЛР - незаконное лишение свободы.
Представитель Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене информировала Delfi.lt, что полиция нашла брата звонившего. Оба брата жили в Радвилишкисе.
Выяснилось, что звонивший уже давно не появлялся дома, однако брат о его исчезновении не сообщал.
Полиция разыскивает других людей, которые общались с пропавшим.
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