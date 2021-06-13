Загадочные смерти в Вилкавишкском и Юрбаркском районах: найдены тела мужчин

Полиция сообщает, что 12 июня, около 18.51, в Вилкавишкском районе, в деревне Дегучяй, найдено тело мужчины (1975 г.р.) без внешних признаков насилия.

12 июня, примерно в 10.09, в Юрбаркском районе, в деревне Пакальнишкес, обнаружено тело мужчины (1990 г.р.) без внешних признаков насилия.

Начаты досудебные расследования по установлению причин смерти.