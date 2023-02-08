Загадочные смерти: тело женщины найдено в поле, а мужчины - в гостинице

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В поле в Кретингском районе было обнаружено тело женщины (личность не установлена), а в вильнюсской гостинице обнаружили тело неизвестного мужчины.
По данным полиции, тело женщины без внешних следов насилия обнаружено 7 февраля, около 8 ч. в поле деревни Рагувишкяй (Кретингский район). По предварительным данным возраст женщины 50-60 лет.
7 февраля, в 15.31 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, в помещениях гостиницы было обнаружено тело мужчины лет 40, личность не установлена. Следов насилия на теле не было.
В обоих случаях выясняется причина смерти.
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