aA
В поле в Кретингском районе было обнаружено тело женщины (личность не установлена), а в вильнюсской гостинице обнаружили тело неизвестного мужчины.
Загадочные смерти: тело женщины найдено в поле, а мужчины - в гостинице
© AFP / Scanpix

По данным полиции, тело женщины без внешних следов насилия обнаружено 7 февраля, около 8 ч. в поле деревни Рагувишкяй (Кретингский район). По предварительным данным возраст женщины 50-60 лет.

7 февраля, в 15.31 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, в помещениях гостиницы было обнаружено тело мужчины лет 40, личность не установлена. Следов насилия на теле не было.

В обоих случаях выясняется причина смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Выяснилось, кто звонил Бартошявичюсу в Чили

7 февраля после того как спикер парламента Виктория...

В Вильнюсе совершено нападение на трех девочек: ситуация угрожающая

В последние две недели в Вильнюсе было совершено...

Прогноз на февраль: что обещают синоптики

Согласно новым данным, прогнозируют, что февраль в...

Литовские натуралисты зафиксировали необычное животное: его легче увидеть в фильме

Природа не перестает удивлять. Натуралисты, кажется,...

Счет за освещение подъезда напугал жильцов дома – таких цен еще не было

Жители дорого платят не только за электричество, но и за...