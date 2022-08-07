6 августа около 13.11 в клайпедскую полицию поступило сообщение о том, что на пароме на ул. Миниёс в Клайпеде найден лежащий мужчина.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины 1981 года рождения.

Должностные лица отмечают, что погибший является гражданином иностранного государства.

Обстоятельства происшествия выясняются.