В 00.45 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Друскининкае, на ул. Друскининку, на крыше лежит молодая женщина.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

5 пожарных-спасателей сняли женщину с крыши. К сожалению, врачи ничем не могли помочь пострадавшей. Она была мертва.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Тело женщины (1983 г.р.) обнаружили на крыше многоквартирного дома.