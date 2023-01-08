В 00.45 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Друскининкае, на ул. Друскининку, на крыше лежит молодая женщина.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
5 пожарных-спасателей сняли женщину с крыши. К сожалению, врачи ничем не могли помочь пострадавшей. Она была мертва.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Тело женщины (1983 г.р.) обнаружили на крыше многоквартирного дома.
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