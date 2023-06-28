Задержаны подозреваемые в хищении чужого имущества в крупных размерах

Расследование проводится по 4 ч. 178 ст. УК ЛР.

Оно было начато после того как две женщины, действуя сообща с ожидавшими их в автомобиле лицами, зашли на частную территорию, обманом проникли в дом – попросили воды и лекарства, а затем против воли пострадавшей проникли в дом и похитили 100 000 евро. Подозреваемые сразу покинули место происшествия.

Криминалисты оперативно установили подозреваемых – их задержали и закрыли в КПЗ.

Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступной деятельности.

В домах подозреваемых были проведены обыски, во время обысков найдены ювелирные украшения.