Задержаны подозреваемые в хищении чужого имущества в крупных размерах

Расследование проводится по 4 ч. 178 ст. УК ЛР.
Оно было начато после того как две женщины, действуя сообща с ожидавшими их в автомобиле лицами, зашли на частную территорию, обманом проникли в дом – попросили воды и лекарства, а затем против воли пострадавшей проникли в дом и похитили 100 000 евро. Подозреваемые сразу покинули место происшествия.
Криминалисты оперативно установили подозреваемых – их задержали и закрыли в КПЗ.
Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступной деятельности.
В домах подозреваемых были проведены обыски, во время обысков найдены ювелирные украшения.
Полиция подозревает, что это не единственное преступление на счету этих лиц и что они могли "действовать" не только в Вильнюсском округе, но и в других округах. Полиция просит пострадавших обращаться по номерам 8 700 65372 или 112.