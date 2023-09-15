Задержаны курьеры, поставлявшие наркотики в Правенишкес: обнаружено оружие и большое количество наркотиков

 
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ФОТО: Lietuvos kalėjimų tarnyba
Литовская служба тюрем сообщает, что сотрудники Управления криминальной разведки расследовали пути доставки наркотиков в Правенишкскую колонию.

В ноябре 2022 года криминалисты вместе с коллегами из Вильнюса остановили на дороге Каунас-Вильнюс для проверки автомобиль.

На переднем пассажирском сидении полиция обнаружила бумажный пакет. В нем было 5 полиэтиленовых пакетов с 5 кг, как подозревают, наркотиков.

В ходе расследования выявили возможных подозреваемых, у них в домах провели обыски. Подозрения предъявлены пяти жителям Каунаса и Вильнюса.

По просьбе прокуроров четверых из них суд разрешил взять под арест на 1-3 месяца.

Во время обысков у подозреваемых полиция обнаружила большое количество разных наркотиков - в общей сложности около 8 кг. Также найдены и изъяты 7 единиц огнестрельного оружия и большое количество патронов.

При задержании подозреваемые оказывали сопротивление полиции, брали на таран полицейские автомобили.

Начато расследование по факту хранения большого количества наркотиков и незаконного хранения огнестрельного оружия.

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