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Сотрудники Криминальной службы Департамента тюрем задержали двоих надзирателей Вильнюсской колонии. Подозревают, что они могли помогать осужденным, приносили в колонию запрещенные вещи.
Kalėjimas
Kalėjimas
© Shutterstock

Криминальная служба при Департаменте тюрем была учреждена в июне 2020 года.

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