Задержанный пограничниками житель Вильнюса может надолго лишиться свободы

Сотрудники отдела криминальной разведки Управления уголовного розыска вместе со своими коллегами из отдела специального назначения остановили автомобиль Volkswagen Transporter для досмотра. За рулем микроавтобуса с литовскими номерами находился 30-летний житель Вильнюса. Когда он увидел сотрудников VSAT, которые попросили его открыть дверь грузового отсека микроавтобуса, мужчина заметно растерялся.

Выяснилось, что машина, которой он управлял, была набита пакетами, завернутыми в черную полиэтиленовую пленку. В них пограничники обнаружили 45 ящиков с 22 500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками.

Стоимость этих контрабандных сигарет с учетом всех налогов составляет более 93 000 евро.