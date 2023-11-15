Задержанный пограничниками житель Вильнюса может надолго лишиться свободы

 
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ФОТО: VSAT

В Шальчининкском районе задержали жителя Вильнюса за перевозку в грузовом микроавтобусе более 22 000 пачек белорусских сигарет. За это ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до 8 лет, сообщает Погранслужба Литвы.

Сотрудники отдела криминальной разведки Управления уголовного розыска вместе со своими коллегами из отдела специального назначения остановили автомобиль Volkswagen Transporter для досмотра. За рулем микроавтобуса с литовскими номерами находился 30-летний житель Вильнюса. Когда он увидел сотрудников VSAT, которые попросили его открыть дверь грузового отсека микроавтобуса, мужчина заметно растерялся.

Выяснилось, что машина, которой он управлял, была набита пакетами, завернутыми в черную полиэтиленовую пленку. В них пограничники обнаружили 45 ящиков с 22 500 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками.

Стоимость этих контрабандных сигарет с учетом всех налогов составляет более 93 000 евро.

Автомобиль и водитель были доставлены на Пурвенскую погранзаставу. Начато досудебное расследование.

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