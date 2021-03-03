Задержанного за убийство таксиста подозревают в совершении еще одного убийства

Информация об убийстве таксиста появилась 20 февраля. Тело таксиста обнаружили в деревне Иляй (Расейнский район). Вскоре Подозреваемый неоднократно был судим за кражи, грабежи, мошенничество и другие преступления. Он был выпущен из колонии в конце сентябре 2020 года.

Суд разрешил взять подозреваемого под арест на три месяца.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственное преступление совершенное жителем Арёгалы. 1 марта ему предъявлены подозрения в совершении еще одного убийства.

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29 января полиция Шяуляйского округа получила информацию об избитом 42-летнем жителе Арёгалы, мужчину в коматозном состоянии доставили в каунасскую клинику. Избитого мужчину в его доме обнаружили знакомые.

Они думали, что мужчина спит, пытались разбудить его, но тщетно. Затем они пытались привести его в чувство, но не сумев, вызвали скорую. Врачи осмотрели мужчину, но в больницу не забрали. На следующий день знакомые мужчины заметили, что он так и не пришел в себя, поэтому снова вызвали скорую. Врачи увезли его в Каунасскую клинику. Врачи выяснили, что мужчина находится в коме, он получил серьезную травму головы.

Полиция стала искать подозреваемых. Поскольку пострадавший любил выпить, подозреваемых искали в кругу его знакомых. В их числе был и 28-летний Арёгалы, подозреваемый в убийстве таксиста. Пока полиция проверяла алиби подозреваемого, 42-летний пострадавший скончался в больнице. Поэтому дело было переквалифицировано в убийство.