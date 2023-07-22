Задержана пара из Паневежиса, подозреваемая в совершении серии краж из автомобилей

По сообщению прокуратуры, в ночь с четверга на пятницу подозреваемых задержали сотрудники Паневежской криминальной полиции. Около 2 час. ночи у стоявшего на стоянке BMW было выбито стекло, после чего был украден руль и мультимедийная система. При попытке задержания сотрудниками полиции подозреваемым удалось скрыться и спрятаться в квартире, в которой проживают. Однако вскоре пара была задержана и заключена под стражу.

По данным правоохранительных органов, оба подозреваемых — 32-летний мужчина и 30-летняя женщина — известны правоохранительным органам и ранее судимы. Данные лица подозреваются в совершении серии подобных краж из автомобилей не только в Паневежисе, но и в других городах.

Большинство краж было совершено из автомобилей BMW.