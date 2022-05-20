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17 мая вечером на границе с Польшей таможенники задержали 4,5 кг наркотиков (по предварительным данным – кокаина). Наркотики были спрятаны в легковом автомобиле, который приехал из Западной Европы. Это крупнейшая в этом году контрабанда наркотиков, задержанная Литовской таможней.

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