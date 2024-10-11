Задержана кандидат в депутаты Сейма от партии Гражулиса, призывавшая во время дебатов использовать бейсбольные биты

Это подтвердили Elta в Департаменте полиции. По его данным, кандидат в депутаты Сейма была арестована в четверг, в настоящее время она находится под стражей.
Ранее после заявлений И. Гаяускайте было начато досудебное расследование по поводу разжигания беспорядков.
Как сообщила Elta представитель Шяуляйской окружной прокуратуры Габриэле Петкувене, прокуратура пока не обращалась в суд по поводу меры пресечения в отношении женщины.
„Подозрения никому не предъявлены“, - сообщила представитель прокуратуры.
Статья 283 УК предусматривает уголовную ответственность за массовые беспорядки. Данная статья предусматривает, что лица, организовавшие или спровоцировавшие собрание людей с целью совершения публичного насилия, уничтожения имущества или иного грубого нарушения общественного порядка, а также те, кто во время массовых беспорядков совершил насилие, уничтожил имущество или иным образом грубо нарушил общественный порядок, наказываются арестом или лишение свободы на срок до пяти лет.
Кандидат в Сейм от Союза народа и справедливости (центристов, народников) И. Гаяускайте опубликовала в социальной сети Facebook видео, в котором публично призывала людей прийти на дебаты выборов в Сейм, организуемые в пятницу в бывшей Лукишкской тюрьме в Вильнюсе, взять с собой бейсбольные биты, вилы, косы и использовать их для „расправы“.
„Я призываю принести, я не знаю, бейсбольные биты, вилы, косы. Ну, другими словами, то, что у вас есть дома, то, что можно использовать для прямой расправы, потому что, как я понимаю, другого пути у нас нет“, - заявила кандидат в депутаты Сейма на видео (запись не редактировалась).
В эту пятницу беспристрастная сеть политического мониторинга „Знаю, кого выбираю“ проводит в столице, в бывшей Лукишкской тюрьме, дебаты выборов в Сейм, на которые приглашает представителей всех политических сил, участвующих в выборах.
По данным ГИК, в списке кандидатов Союза народа и справедливости (центристов, народников) на выборах в Сейм И. Гаяускайте занимает 42-е место, она также баллотируется в парламент в одномандатном округе Саулес.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.
А. Тапинас обратился в правоохранительные органы по поводу заявлений кандидата
Общественник А. Тапинас подтвердил Elta, что обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний И. Гаяускайте о нем и возможных угроз, а также планирует обратиться в суд.
„Я написал заявление в электронную полицию по поводу всех угроз, оскорблений и клеветы. Я также передал информацию адвокатам, чтобы они подготовили иск по гражданскому делу“, - сообщил Elta А. Тапинас.