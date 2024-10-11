Задержана кандидат в депутаты Сейма от партии Гражулиса, призывавшая во время дебатов использовать бейсбольные биты

Статья 283 УК предусматривает уголовную ответственность за массовые беспорядки. Данная статья предусматривает, что лица, организовавшие или спровоцировавшие собрание людей с целью совершения публичного насилия, уничтожения имущества или иного грубого нарушения общественного порядка, а также те, кто во время массовых беспорядков совершил насилие, уничтожил имущество или иным образом грубо нарушил общественный порядок, наказываются арестом или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщила Elta представитель Шяуляйской окружной прокуратуры Габриэле Петкувене, прокуратура пока не обращалась в суд по поводу меры пресечения в отношении женщины.

Это подтвердили Elta в Департаменте полиции. По его данным, кандидат в депутаты Сейма была арестована в четверг, в настоящее время она находится под стражей.

Кандидат в Сейм от Союза народа и справедливости (центристов, народников) И. Гаяускайте опубликовала в социальной сети Facebook видео, в котором публично призывала людей прийти на дебаты выборов в Сейм, организуемые в пятницу в бывшей Лукишкской тюрьме в Вильнюсе, взять с собой бейсбольные биты, вилы, косы и использовать их для „расправы“.

„Я призываю принести, я не знаю, бейсбольные биты, вилы, косы. Ну, другими словами, то, что у вас есть дома, то, что можно использовать для прямой расправы, потому что, как я понимаю, другого пути у нас нет“, - заявила кандидат в депутаты Сейма на видео (запись не редактировалась).