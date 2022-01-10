Задержана избивавшая девочку-подростка женщина

9 января, в 13.48 ч. в полицию поступило сообщение о том, что 8 января, в 10 ч., в доме, в Шальчининкском районе, женщина (1984 г.р.) била руками и проводом девочку (2010 г.р.).

Подозреваемая задержана.

Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли и незначительного ущерба здоровью).