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Полиция информировала о том, что жительницу Шальчининкского района подозревают в избиение девочки-подростка. Сообщается, что женщина била девочку руками и проводом.
Задержана избивавшая девочку-подростка женщина
© DELFI / Domantas Pipas

9 января, в 13.48 ч. в полицию поступило сообщение о том, что 8 января, в 10 ч., в доме, в Шальчининкском районе, женщина (1984 г.р.) била руками и проводом девочку (2010 г.р.).

Подозреваемая задержана.

Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли и незначительного ущерба здоровью).

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