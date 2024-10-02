Задержана группа молодых людей, осуществлявшая нападения на иностранцев

Выяснилось, что в начале июня двое из этой группы узнали, что якобы в одном доме в Лентварисе распространяют наркотики. Чтобы проучить „наркоторговца“, были использованы коктейли Молотова.

Стало известно, что в Вильнюсе действует группа снинхедов. Согласно их идеологии, они настроены против присутствия в Литве темнокожих иностранцев, против распространителей наркотиков и подозреваемых в педофилии.

Полиция в то же время проводила расследование в связи с двумя поджогами в том же доме в Лентварисе (Тракайский район). Вскоре следователи выяснили, что эти случаи связаны между собой.

По данным полиции, в последнее время в Вильнюсе участились случаи нападения на иностранцев. Часто лица в масках или балаклавах группами по 2-4 человека нападали и избивали темнокожих иностранцев.Такие выпады начались с начала лета.

Кроме того, задержанных подозревают в том, что 24 августа на аллее Саулетекё, в Вильнюсе, они напали на гражданина Индии (2002 г.р.). Они подбежали к нему сзади и избили, а когда он упал на землю, продолжали бить и пинать ногами. Потом один из молодых людей забрал у индуса телефон, агрессоры скрылись.

Через неделю почти в то же время и на том же месте четверо скинхедов напали на 64-летнего гражданина США. Они окружили мужчину и избили его, вырвали из рук телефон. У пострадавшего диагностировали побои и сотрясение мозга.

Еще двоих несовершеннолетних членов банды подозревают в том, что в Пабраде они ударили молотком по голове мужчину, который пил с ними алкоголь, и украли у него кошелек.