2024.10.02 06:57

Задержана группа молодых людей, осуществлявшая нападения на иностранцев

 
ru.DELFI.lt

Полиция задержала группу молодых людей, которых подозревают в нападениях на иностранцев. Во время задержания у 12 подозреваемых провели обыски. 9 подозреваемых, в числе которых 5 несовершеннолетних, были задержаны.

По данным полиции, в последнее время в Вильнюсе участились случаи нападения на иностранцев. Часто лица в масках или балаклавах группами по 2-4 человека нападали и избивали темнокожих иностранцев.Такие выпады начались с начала лета.

Полиция в то же время проводила расследование в связи с двумя поджогами в том же доме в Лентварисе (Тракайский район). Вскоре следователи выяснили, что эти случаи связаны между собой.

Стало известно, что в Вильнюсе действует группа снинхедов. Согласно их идеологии, они настроены против присутствия в Литве темнокожих иностранцев, против распространителей наркотиков и подозреваемых в педофилии.

Выяснилось, что в начале июня двое из этой группы узнали, что якобы в одном доме в Лентварисе распространяют наркотики. Чтобы проучить „наркоторговца“, были использованы коктейли Молотова.

Кроме того, задержанных подозревают в том, что 24 августа на аллее Саулетекё, в Вильнюсе, они напали на гражданина Индии (2002 г.р.). Они подбежали к нему сзади и избили, а когда он упал на землю, продолжали бить и пинать ногами. Потом один из молодых людей забрал у индуса телефон, агрессоры скрылись.

Через неделю почти в то же время и на том же месте четверо скинхедов напали на 64-летнего гражданина США. Они окружили мужчину и избили его, вырвали из рук телефон. У пострадавшего диагностировали побои и сотрясение мозга.

Еще двоих несовершеннолетних членов банды подозревают в том, что в Пабраде они ударили молотком по голове мужчину, который пил с ними алкоголь, и украли у него кошелек.

Часть задержанных подозревают в том, что 7 сентября вечером в Калненай они напали на праздновавших день рождения несовершеннолетних.

Полиция располагает данными о том, что эти лица совершили и другие нападения на темнокожих иностранцев в Вильнюсе.

Задержанным назначены меры пресечения – им нельзя общаться между собой, четверым назначен интенсивный контроль (на ноги надеты браслеты), двое находятся под арестом.

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