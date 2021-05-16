Роландас Казакявичюс был задержан в Пакруойском районе сотрудниками уголовной полиции Департамента тюрем вместе с полицией.
Эгидиюс Жилинскас был задержан вчера в Каунасе.
Департамент тюрем благодарит прокуроров Каунасского района, сотрудников полиции и Государственной пограничной службы, с которыми они сотрудничали, обменивались информацией и оперативно искали сбежавших осужденных.
Осужденные Эгидиюс Жилинскас, 1996 г.р., и Роландас Казакявичюс, 1974 г.р., покинули комнату общежития исправительного учреждения в ночь на 14 мая после того, как выломали оконные решетки и перелезли через забор учреждения.
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