Роландас Казакявичюс был задержан в Пакруойском районе сотрудниками уголовной полиции Департамента тюрем вместе с полицией.

Эгидиюс Жилинскас был задержан вчера в Каунасе.

Департамент тюрем благодарит прокуроров Каунасского района, сотрудников полиции и Государственной пограничной службы, с которыми они сотрудничали, обменивались информацией и оперативно искали сбежавших осужденных.

Осужденные Эгидиюс Жилинскас, 1996 г.р., и Роландас Казакявичюс, 1974 г.р., покинули комнату общежития исправительного учреждения в ночь на 14 мая после того, как выломали оконные решетки и перелезли через забор учреждения.