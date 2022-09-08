Полицейские 7 сентября, в 20.50 ч. задержали в Кедайняй, в сквере Рамибес мужчину (1980 г.р.), который 5 дней назад сбежал из колонии.

Осужденный 2 сентября сбежал с собратом по несчастью 2 сентября. Тело второго заключенного было обнаружено в Каунасе 4 сентября.

Полиция сообщает, что заключенный сбежал из Правенишкес 2 сентября, в 22.20 ч.