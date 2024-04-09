Задержан подозреваемый в выпадах против посольства России

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
Криминалисты Главного комиссариата полиция Вильнюсского округа проводят расследование по факту причинения ущерба имуществу опасным для общества способом.

Первый инцидент зафиксировал 7 апреля, в 2.15 ч. По данным полиции, в Вильнюсе, на ул. Героев Украины, неустановленное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

Во второй раз бутылка была брошена 8 апреля, в 2.46 ч. Неустановленное лицо снова бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

В связи с этими выпадами, начали расследование. Поскольку действия были направлены против самого объекта - посольства РФ, оба расследование были объединены.

8 апреля полиция проанализировала имеющиеся данные, выявила и задержала подозреваемого (1974 г.р.). Этот человек уже попадал в поле зрения полиции.

Задержанный находится под арестом. Будет решаться вопрос назначения меры пресечения.

Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

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