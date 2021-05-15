По сведениям Delfi, задержан Эгидиюс Жилинскас.

Полиция уточнила, что 15 мая, в 18.40 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Партизану был задержан сбежавший из колонии заключенный (1996 г.р.).

"Он не убегал и не оказывал сопротивления. Сейчас он находится в КПЗ. Продолжается поиск второго сбежавшего", - сказано в сообщении.