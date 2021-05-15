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Задержан один из сбежавших из Правенишкской колонии осужденных. Об этом в фейсбуке сообщил вице-министр юстиции Эланас Яблонскас.
Egidijus Žilinskas ir Rolandas Kazakevičius
Egidijus Žilinskas ir Rolandas Kazakevičius
© Kalėjimų departamento nuotr.

По сведениям Delfi, задержан Эгидиюс Жилинскас.

Полиция уточнила, что 15 мая, в 18.40 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Партизану был задержан сбежавший из колонии заключенный (1996 г.р.).

"Он не убегал и не оказывал сопротивления. Сейчас он находится в КПЗ. Продолжается поиск второго сбежавшего", - сказано в сообщении.

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