2024.10.01 15:04

Задержан мужчина, бросавший коктейли Молотова в здания отделений полиции в Клайпеде

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Molotovo kokteilis
Molotovo kokteilis
ФОТО: AMMAR AWAD | Scanpix

Полицейские задержали подозреваемого, который бросил бутылку с зажигательной жидкостью, так называемый коктейль Молотова, в здание комиссариата полиции Клайпедского района в Гаргждай и пытался там же поджечь здание Главного комиссариата полиции Клайпедского округа.

24-летний подозреваемый был задержан поздно вечером в понедельник, примерно в 23 ч., и взят под стражу, сообщили в Департаменте полиции.

Житель Клайпедского района известен полиции, сообщает полиция Клайпедского округа.

Одно из происшествий было зафиксировано в понедельник, примерно в 13.10 ч.

Тогда было установлено, что в Клайпедском районе, Гаргждай, в понедельник вечером, примерно 0.20 ч. вышеупомянутый мужчина бросил стеклянную тару с горючей жидкостью в здание комиссариата полиции Клайпедского района. Она разбилась возле стены здания, повредив стену здания.

В аналогичное время схожий выпад был совершен и в Клайпеде – в портовом городе в полночь понедельника была предпринята попытка поджечь здание Главного комиссариата полиции Клайпедского округа с помощью коктейля Молотова.

Как сообщили в Департаменте полиции, примерно в 0.53 ч. в Клайпеде на улице Кауно неизвестный бросил бутылку с горючей жидкостью в здание Главного комиссариата полиции Клайпедского округа.

Вспыхнул пожар, стена здания закоптилась, по словам пожарных, обгорел 1 квадратный метр площади, пламя потухло, дальше огонь не распространился.

Камеры наблюдения зафиксировали одного возможного подозреваемого.

Начато предварительное расследование по факту причинения имущественного ущерба опасным для окружающих способом.

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