Задержан мужчина, бросавший коктейли Молотова в здания отделений полиции в Клайпеде

24-летний подозреваемый был задержан поздно вечером в понедельник, примерно в 23 ч., и взят под стражу, сообщили в Департаменте полиции.

Житель Клайпедского района известен полиции, сообщает полиция Клайпедского округа.

Одно из происшествий было зафиксировано в понедельник, примерно в 13.10 ч.

Тогда было установлено, что в Клайпедском районе, Гаргждай, в понедельник вечером, примерно 0.20 ч. вышеупомянутый мужчина бросил стеклянную тару с горючей жидкостью в здание комиссариата полиции Клайпедского района. Она разбилась возле стены здания, повредив стену здания.