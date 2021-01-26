Заблокирована магистраль Каунас-Вильнюс: движение парализовано

Полиция информирует, что сообщение о ДТП поступило в 9.29 ч.
Звонивший информировал, что около деревни Аусенишкяй (староство Вевиса, Электренский муниципалитет) тягач с полуприцепом врезался в ограждения и заблокировал дорогу.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.
Этот участок непроходим, образовался затор.
Водителям рекомендуют выбирать другой маршрут.
После 11 ч. в полицию сообщили о столкновении двух тягачей недалеко от Вевиса. Машины ехали в сторону Каунаса. Люди в ДТП не пострадали, но движение транспорта было осложнено.
"Там тоже заторы, там полиция регулирует движение, направляет автомобили на объездную дорогу", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.
В Литве погодные условия неблагоприятные, жителям рекомендуют без надобности не уезжать из дома.
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