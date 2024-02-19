За выходные в Литве полиция остановила 30 пьяных водителей

Полиция сообщает, что 16 февраля, в 01.05 ч. в Мариямпольском районе, на ул. Даугирду в деревне Вазнишкяй был остановлен автомобиль Audi A6, которым управлял нетрезвый (1,81 промилле) водитель (1987 г.р.) без прав.
В 11.05 ч. того же дня в деревне Карчемай (Радвилишкский район) нетрезвый (1,67 промилле) мужчина 1978 г.р. управлял автомобилем Mazda 6.
В 11.24 ч. в Утене, на перекрестке ул. Жемдирбю и Клоню нетрезвый (2,36 промилле) мужчина (1980 г.р.) управлял автомобилем KIA.
В 14.50 ч. в Каунасе, на проспекте Европы, автомобилем BMW управлял нетрезвый (1.80 промилле) мужчина (1993 г.р.).
В 16.56 ч., в Юрбаркасе, на ул. Кауно, был остановлен автомобиль Opel Vectra, которым управлял нетрезвый (1,78 промилле) мужчина (2004 г.р.) без прав.
В 17.10 ч. в Кедайняй, на перекрестке ул. Гедимино и Й.Басанавичаус автомобилем Toyota управлял нетрезвый (2,15 промилле) мужчина (1983 г.р.).
В 17.30 ч. в Игналинском районе, в деревне Буклишкес нетрезвый (1,99 промилле) мужчина (1992 г.р.) управлял мопедом Honda-AF32.
В 17.40 ч. в Мариямполе, на ул. Меджётою, для проверки был остановлен автомобиль Vaz 2121, которым управлял нетрезвый (1,69 промилле) мужчина (1998 г.р.).
В 18.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Шешкинес Соду, на автомобиле Nissan Qashqai в забор жилого дома врезался нетрезвый (2,07 промилле) военный (2004 г.р.).
В 18.43 ч. в Юрбаркасе, на перекрестке ул. Соду и Книгняшю для проверки был остановлен автомобиль SAAB 9-3, которым управляла нетрезвая (1,86 промилле) женщина (1962 г.р.).
В 21.33 ч. на ул. Винчу, в деревне Клевинкалнис (Мариямпольский район) для проверки был остановлен автомобиль BMW, которым управлял нетрезвый (1,58 промилле) водитель (1973 г.р.) без прав.
В 22.35 ч. в Гуджюнай (Кедайянйский район), автомобилем BMW управлял нетрезвый (4,77 промилле) мужчина (1982 г.р.).
В 23.38 ч. в Пасвалисе, на ул. Няприклаусомибес, нетрезвый (1,66 промилле) мужчина (1991 г.р.) управлял автомобилем Volkswagen Passat. 16 февраля нетрезвый (2,81 промилле) водитель (1988 г.р.) Renault Space был остановлен в деревне Даугмантай (Клайпедский район). Он был арестован.
17 февраля, в 3.40 ч. в Вильнюсе, на перекрестке ул. Вяркю и Лакуну нетрезвый (1,66 промилле) мужчина (1994 г.р.) управлял автомобилем Audi A6.
В 8.15 ч. в Вильнюсе, на ул. Гелю, нетрезвый (1,85 промилле) мужчина (1980 г.р.) управлял автомобилем Mazda.
В 11.05 ч. в деревне Саугиняй (Шяуляйский район) нетрезвый (2,70 промилле) мужчина (1974 г.р.), управлял трактором Belarus.
В 11.54 ч. в Шяуляй, на ул. Путину, нетрезвый (2,44 промилле) мужчина (1967 г.р.) за рулем Saab 9-3 Aero врезался в стоявший автомобиль Audi A4.
В 12.30 ч. в Бирштонском муниципалитете, на дороге Юнделишкес-Немаюнай, был остановлен автомобиль VW Passat, которым управляла нетрезвая (1.81 промилле) женщина (1968 г.р.).
В 13 ч. в Алитусе, на ул. Сантайкос, был остановлен опасно маневрировавший SAAB, которым управлял нетрезвый (3.40 промилле) мужчина (1987 г.р.).
В 14.05 ч. в Швенчёнеляй, на ул. Мишко, нетрезвый (2,24 промилле) мужчина (1983 г.р.) управлял автомобилем Citroen C4 Grand Picasso.
В 14.20 ч., в Утене, на перекрестке ул. Й.Басанавичюса и Прамонес нетрезвый (1,95 промилле) мужчина (1969 г.р.) за рулем SAAB совершил техническое ДТП, уехал с места происшествия, но вскоре был пойман.
В 15.40 ч. в Синтаутай, на ул. Науёи для проверки был остановлен автомобиль AUDI 80, которым управлял нетрезвый (2,94 промилле) мужчина без прав (1973 г.р.).
В 17.59 ч. в деревне Вилкичай (Шилутский район) нетрезвый (1,94 промилле) мужчина (1975 г.р.), управлял автомобилем VW Passat.
В 18.52 ч. в Шилутском районе, в деревне Сайучай, был остановлен автомобиль Opel Zafira, которым управляла нетрезвая (2,28 промилле) женщина (1968 г.р.).
В 18.30 ч. в Академии (Каунасский район) автомобилем Škoda управлял нетрезвый (2,76 промилле) мужчина (1981 г.р.).
В 21.13 ч. в Вильнюсе, на ул. Колективо, автомобиль VW Touareg, которым управляла нетрезвая (2,52 промилле) женщина (1971 г.р.), зацепил стоявший VW Touran.
В 22.17 ч. в Йонишкском районе, на дороге Йонишкис-Скилвёнай-Драсутайчай перевернулся мужчина (1973 г.р.) на VW Passat. От проверки на трезвость он отказался.
18 февраля, в 00.29 ч. в деревне Салапераугис, на ул. Яжеру, для проверки был остановлен автомобиль VW Caddy, которым управлял нетрезвый (3,07 промилле) мужчина (1994 г.р.).
В 1.32 ч. в Арёгале, Расейнский район, нетрезвая (2,27 промилле) женщина (1976 г.р.), управляла автомобилем Mercedes Benz C320.
В 2.55 ч., в Клайпеде, на ул. Жардининку, был остановлен нетрезвый (1,58 промилле) водитель (1990 г.р.) Opel Insignia без прав.