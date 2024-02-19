За выходные в Литве полиция остановила 30 пьяных водителей

Полиция сообщает, что 16 февраля, в 01.05 ч. в Мариямпольском районе, на ул. Даугирду в деревне Вазнишкяй был остановлен автомобиль Audi A6, которым управлял нетрезвый (1,81 промилле) водитель (1987 г.р.) без прав.

В 11.05 ч. того же дня в деревне Карчемай (Радвилишкский район) нетрезвый (1,67 промилле) мужчина 1978 г.р. управлял автомобилем Mazda 6.

В 11.24 ч. в Утене, на перекрестке ул. Жемдирбю и Клоню нетрезвый (2,36 промилле) мужчина (1980 г.р.) управлял автомобилем KIA.

В 14.50 ч. в Каунасе, на проспекте Европы, автомобилем BMW управлял нетрезвый (1.80 промилле) мужчина (1993 г.р.).

В 16.56 ч., в Юрбаркасе, на ул. Кауно, был остановлен автомобиль Opel Vectra, которым управлял нетрезвый (1,78 промилле) мужчина (2004 г.р.) без прав.

В 17.10 ч. в Кедайняй, на перекрестке ул. Гедимино и Й.Басанавичаус автомобилем Toyota управлял нетрезвый (2,15 промилле) мужчина (1983 г.р.).