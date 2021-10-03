За вождение в нетрезвом виде задержана сотрудница полиции и специалист Департамента тюрем

Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование.

А в воскресенье утром попался и полицейский. Около 6.19 минут в Каунасе, на ул. Антанавос, был остановлен автомобиль BMW, за рулем которого в неслужебное время находился нетрезвая (0,76 промилле) сотрудница полиции (1995 г.р.) Возбуждено административное дело.