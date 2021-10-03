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2 октября около 11.27 в Вильнюсе, на ул. Кайрену, был остановлен личный автомобиль Mazda 6, за рулем которого вне службы находился пьный (3,1 промилле) младший специалист (1977 г.р.) Департамента тюрем.
За вождение в нетрезвом виде задержана сотрудница полиции и специалист Департамента тюрем
© DELFI / Kiril Čachovskij

Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование.

А в воскресенье утром попался и полицейский. Около 6.19 минут в Каунасе, на ул. Антанавос, был остановлен автомобиль BMW, за рулем которого в неслужебное время находился нетрезвая (0,76 промилле) сотрудница полиции (1995 г.р.) Возбуждено административное дело.

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