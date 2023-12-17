За сутки в Литве произошло 10 смертей, половина из них - трагические

В субботу каунасские пожарные около 8.15 час. утра получили сообщение, что женщина не открывает дверь, подозревали проблемы со здоровьем.
Поднявшись по лестнице в квартиру сотрудники проникли через окно на 1 этаже, открыв дверь впустили медиков и сотрудников полиции. Врачи констатировали смерть находившейся внутри женщины.
16 декабря 9.25 час. в Тельшяйском районе, в деревне Миткайчяй дома найден труп мужчины 1969 г.р. без внешних повреждений.
Около 10.47 час. в Вильнюсском районе, в деревне Пашиляй, жители нашли труп неопознанного мужчины в возрасте около 50-60 лет. Мужчина был босиком, без теплой одежды.
В сянюнии Казла Руда в деревню Кветишкес, на.ул. Мокиклос вызванная в 14.06 час. помощь не смогла спасти жизнь человека. Позвонивший человек рассказал, что увидел через окно мужчину, лежащего без каких-либо признаков жизни. Когда приехали пожарные, через окно можно было увидеть лежащего на полу мужчину со следами насилия, возможно, без признаков жизни. Дождавшись полиции, взломали дверь дома, медики констатировали смерть находившегося внутри человека.
Еще несколько человек распрощались с жизнью из-за воды и огня.
В Юрбаркском районе в реке Митува около 14.13 час. люди увидели куртку. Когда приехали пожарные, в реке примерно в 3 метрах от берега плавало человеческое тело. Утонувшего вытащили.
Около 17 час. пожарным поступило сообщение о рыбалке, закончившейся трагедией. В период с 18 до 20 часов вечера в реке Тянянис недалеко от деревни Аукштумаляй Шилутского района найдены утонувшие тела мужчин (1969 г. р.), (1978 г. р.) и (1963 г. р.).
16 декабря около 21 часа в квартире мужчины (1970 г.р.) на ул. Республикос в Мажейкяй произошел пожар, в ходе которого мужчина (1961 г.р.) погиб, а квартира сгорела. Причина пожара устанавливается.
По всем событиям ведутся досудебные расследования с целью установления причин смерти.