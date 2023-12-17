За сутки в Литве произошло 10 смертей, половина из них - трагические

В субботу каунасские пожарные около 8.15 час. утра получили сообщение, что женщина не открывает дверь, подозревали проблемы со здоровьем.

Поднявшись по лестнице в квартиру сотрудники проникли через окно на 1 этаже, открыв дверь впустили медиков и сотрудников полиции. Врачи констатировали смерть находившейся внутри женщины.

16 декабря 9.25 час. в Тельшяйском районе, в деревне Миткайчяй дома найден труп мужчины 1969 г.р. без внешних повреждений.

Около 10.47 час. в Вильнюсском районе, в деревне Пашиляй, жители нашли труп неопознанного мужчины в возрасте около 50-60 лет. Мужчина был босиком, без теплой одежды.