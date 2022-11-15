За сутки в Литве произошли два ДТП с летальным исходом

В понедельник вечером, в 22.40 ч. на 22-м км дороги Паневежис-Пасвалис-Рига грузовой автомобиль MAN TGX, которым управлял 31-летний мужчина, съехал с дороги и врезался в холм. Водитель погиб. Начато расследование.
Еще одно ДТП произошло после полуночи, в 00.30 ч., в Кайшядорском районе, на 75-м км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Автомобиль Mercedes-Benz GLE, которым управлял 32-летний мужчина, насмерть сбил шедшего по проезжей части 21-летнего молодого человека. Ведется расследование.
В этом году в ДТП в Литве, по предварительным данным, погибли 106 человек, еще больше 3000 получили разные травмы.
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