За рулем задержан нетрезвый работник ЕЦП: в организме было 3,43 промилле

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Департамент полиции сообщил, что в Клайпедском районе за рулем был задержан нетрезвый работник Единого центра помощи (ЕЦП).
25 января, в 16.46 ч., в Клайпедском районе, в деревне Кятвергяй, был остановлен автомобиль Audi, которым управлял работник (1980 г.р.) ЕЦП. Мужчина был пьян (3,43 промилле).
Начато расследование.
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