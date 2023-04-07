За рулем автомобиля в Игналинском районе – полицейский с 4,22 промилле

По данным полиции, около 12.24 час. в селе Палуше был остановлен личный автомобиль Mercedes Benz ML400, за рулем которого находился нетрезвый (4.22 пром.) полицейский ГКП Утянского округа в штатском. Сотрудник ГКП (1973 г. р.) заключен под стражу.

Начато досудебное расследование по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

