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В четверг в Игналинском районе был остановлен автомобиль, водителем которого оказался полицейский из Утены, находившийся в тяжелой степени опьянения – 4,22 промилле, сообщила полиция.
За рулем автомобиля в Игналинском районе – полицейский с 4,22 промилле
© DELFI / Jaunius Matonis

По данным полиции, около 12.24 час. в селе Палуше был остановлен личный автомобиль Mercedes Benz ML400, за рулем которого находился нетрезвый (4.22 пром.) полицейский ГКП Утянского округа в штатском. Сотрудник ГКП (1973 г. р.) заключен под стражу.

Начато досудебное расследование по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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