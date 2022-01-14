За проституцию в Клайпеде наказаны двое иностранцев

Полиция информировала, что были наказаны двое задержанных – гражданка Испании и гражданин Бразилии – которые предоставляли услуги в квартире на ул. Найкупес, в Клайпеде.

Были составлены протоколы об административном правонарушении, оба получили по половине минимального штрафа, поскольку попались в первый раз.

Полиция напоминает, что за проституцию и покупку секс услуг полагается наказание - страф 90-140 евро (за повторное нарушение до 300 евро). d.).