За проституцию в Клайпеде наказаны двое иностранцев

Полиция информировала, что были наказаны двое задержанных – гражданка Испании и гражданин Бразилии – которые предоставляли услуги в квартире на ул. Найкупес, в Клайпеде.
Были составлены протоколы об административном правонарушении, оба получили по половине минимального штрафа, поскольку попались в первый раз.
Полиция напоминает, что за проституцию и покупку секс услуг полагается наказание - страф 90-140 евро (за повторное нарушение до 300 евро). d.).
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