За прошлую неделю в Каунасском округе зафиксировано 542 случая превышения скорости

По данным полиции, в субботу около 14.45 час. граждане сообщили, что в селе Гирининкай Каунасского района за рулем Mercedes-Benz находится, предположительно, нетрезвая женщина. Сообщивший сам преградил путь указанному автомобилю. Однако женщина (1975 г. р.) решила перехитрить остановившего ее мужчину и, выйдя из машины, спряталась в близлежащем лесу. Полицейские нашли прятавшуюся женщину и, несмотря на попытки женщины убедить полицейских в своей трезвости, в ходе проверки выяснили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени – 2,20 промилле.