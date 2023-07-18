За прошлую неделю в Каунасском округе зафиксировано 542 случая превышения скорости

По данным полиции, в субботу около 14.45 час. граждане сообщили, что в селе Гирининкай Каунасского района за рулем Mercedes-Benz находится, предположительно, нетрезвая женщина. Сообщивший сам преградил путь указанному автомобилю. Однако женщина (1975 г. р.) решила перехитрить остановившего ее мужчину и, выйдя из машины, спряталась в близлежащем лесу. Полицейские нашли прятавшуюся женщину и, несмотря на попытки женщины убедить полицейских в своей трезвости, в ходе проверки выяснили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени – 2,20 промилле.
Утром того же дня, во время проведения профилактических мероприятий, на улице Йонавос в Каунасе сотрудники остановили Peugeot автошколы – после проверки выяснилось, что инструктор находится в состоянии легкого алкогольного опьянения – 0,66 промилле.
В выходные сотрудники полиции в Каунасе и районе проверили около 5,3 тыс. транспортных средств. В ходе проверок выявлено 11 нетрезвых водителей.
Всего за минувшую неделю сотрудники Дорожной полиции выявили 13 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 13 случаев управления транспортным средством без водительского удостоверения.
В Каунасском округе в этом году погибли 18 участников дорожного движения (по данным на конец 2022 г. – 9), 354 получили увечья (по данным на конец 2022 г. – 362).