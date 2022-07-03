За последние дни в Литве утонули шесть человек

2 июля, в 9.48 ч. в Шакяйском районе, в деревне Даукантишкяй в пруду обнаружили тело утонувшего пограничника Пагегяйской заставы (1994 г.р.). Мужчина утонул в свободное от работы время. Следов насилия на теле не обнаружено.

2 июля, в 22.20 ч. В Пабраде (Швенченский район), на ул. Ажубалю, в пруду обнаружили тела утонувших мужчины (1984 г.р.) и мальчика (2016 г.р.) без внешних следов насилия.

2 июля, в 8.35 ч. в Клайпеде, в пруду на Шилутском шоссе, обнаружили тело мужчины лет 50. Личность утонувшего не установлена.

В 16 часов того же дня по номеру 112 сообщили, что в Пакуонисе, на ул. Соду, в пруду тонет мужчина. Тело мужчины было найдено под водой в 4 м от берега. Врачи констатировали смерть пострадавшего. э

В 16.00 ч. сообщалось о том, что нетрезвый мужчина тонет в деревне Карчупис (Кайшядорский район), в пруду на ул. Яжеро. В 16.13 ч. тело мужчины нашли в 20 м от берега.