За перевозку нелегалов в Литве задержаны два украинца

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В воскресенье за перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины. Один был остановлен в Шальчининкайском, а другой - в Вилкавишкском районе.
В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами, в котором находился водитель и семеро нелегалов.
Во втором случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy с польскими номерами.
Украинцы задержаны, мигранты провели ночь на заставах.
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