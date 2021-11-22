За перевозку нелегалов в Литве задержаны два украинца

В первом случае пограничники остановили Toyota Prius с польскими номерами, в котором находился водитель и семеро нелегалов.

Во втором случае гражданин Украины вез семерых нелегалов на Dacia Lodgy с польскими номерами.

Украинцы задержаны, мигранты провели ночь на заставах.