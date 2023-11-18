За перевозку четырех нелегалов - 4000 евро и до 8 лет тюрьмы

В среду во второй половине дня один из экипажей пограничников около деревни Каружай (Лаздийский район), на дороге Лаздияй-Калвария решил проверить автомобиль Toyota Prius с латвийскими номерами. Автомобилем управлял 44-летний гражданин Латвии, на месте пассажира сидел его 35-летний соотечественник. У них документы были в порядке. Однако в машине были еще четверо человек, ни у одного из них не было документов, разрешающих находиться в Литве и шенгенской зоне.