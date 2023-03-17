Большую часть пострадавших составляют пассажиры – 28 и водители – 23, пешеходы – 9 (4 пострадали на пешеходных переходах), 2 велосипедиста.

В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 несовершеннолетних (7 пешеходов, из них 4 – на пешеходных переходах, 7 пассажиров и 17-летний водитель легкого квадроцикла).

По вине нетрезвых водителей, по предварительным данным, произошли 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека (водители, 3 из которых – в нетрезвом состоянии).