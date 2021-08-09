За неделю на железнодорожном посту Стасилай таможня задержала три груза контрабандных сигарет

Контрабанду обнаружили 8 августа, в 17 ч., во время проверки приехавшего из Беларуси товарного поезда с зерном и удобрениями, сообщает Таможенная служба.
После того как таможенники сняли пломбы о проверили груз, в одном из вагонов обнаружили 50 коробок (25 000 пачек) белорусских сигарет Minsk Capital.
За всю неделю только в Стасиляй таможенники задержали груз контрабандных сигарет на сумму 459 000 евро (269 ящиков).
Два раза контрабанду нашли в удобрениях, а третий - в щебне.
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