За неделю на железнодорожном посту Стасилай таможня задержала три груза контрабандных сигарет

Контрабанду обнаружили 8 августа, в 17 ч., во время проверки приехавшего из Беларуси товарного поезда с зерном и удобрениями, сообщает Таможенная служба.

После того как таможенники сняли пломбы о проверили груз, в одном из вагонов обнаружили 50 коробок (25 000 пачек) белорусских сигарет Minsk Capital.

За всю неделю только в Стасиляй таможенники задержали груз контрабандных сигарет на сумму 459 000 евро (269 ящиков).

Два раза контрабанду нашли в удобрениях, а третий - в щебне.