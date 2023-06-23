За неделю на дорогах страны произошло 455 ДТП, погиб мотоциклист

По сообщению полиции, пострадали 90 участников дорожного движения, в основном водители транспортных средств – 55, а также 12 велосипедистов и 9 электросамокатчиков, 5 мотоциклистов, по одному квадроциклисту, мопедисту и трактористу. Также пострадали 19 пассажиров и 16 пешеходов (3 на пешеходных переходах).
Среди пострадавших – 21 несовершеннолетнее лицо (6 пассажиров, 5 велосипедистов и 3 электросамокатчика, 5 пешеходов (2 на пешеходных переходах), мопедист и квадроциклист).
По вине нетрезвых водителей, по предварительным данным, произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.
Для сравнения статистики аварийности за эту недель с тем же прошлогодним периодом, по предварительным данным, на этой неделе количество ДТП выросло на 13, количество пострадавших выросло на 6, а количество погибших сократилось на 1 человека.
По вине нетрезвых водителей произошло 6 проц. всех событий. 20 проц. – это столкновения транспортных средств с животными.
По предварительным данным, в этом году (по состоянию на 22 июня включительно) в Литве в ДТП погибли 64 человека. Среди погибших: 33 водителя, 14 пассажиров, 12 пешеходов, 2 велосипедиста, электросамокатчик, водитель гужевого транспортного средства, а также другое лицо. Погибли 4 несовершеннолетних лица (пассажиры).