За неделю на дорогах страны произошло 455 ДТП, погиб мотоциклист

По сообщению полиции, пострадали 90 участников дорожного движения, в основном водители транспортных средств – 55, а также 12 велосипедистов и 9 электросамокатчиков, 5 мотоциклистов, по одному квадроциклисту, мопедисту и трактористу. Также пострадали 19 пассажиров и 16 пешеходов (3 на пешеходных переходах).

Среди пострадавших – 21 несовершеннолетнее лицо (6 пассажиров, 5 велосипедистов и 3 электросамокатчика, 5 пешеходов (2 на пешеходных переходах), мопедист и квадроциклист).

По вине нетрезвых водителей, по предварительным данным, произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Для сравнения статистики аварийности за эту недель с тем же прошлогодним периодом, по предварительным данным, на этой неделе количество ДТП выросло на 13, количество пострадавших выросло на 6, а количество погибших сократилось на 1 человека.

По вине нетрезвых водителей произошло 6 проц. всех событий. 20 проц. – это столкновения транспортных средств с животными.