За неделю на дорогах Литвы погибли 6 человек

По данным службы, за неделю в дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 водителя, 2 пешехода (в темное время суток), пассажир, велосипедист (в темное время суток). Средний возраст погибших – 47 лет.

За упомянутый промежуток времени пострадали 48 участников дорожного движения: 19 пешеходов (из них 11 – на пешеходных переходах), 15 водителей, 12 пассажиров, 2 велосипедиста. Среди пострадавших – 6 несовершеннолетних (5 пешеходов, из них 2 – на пешеходных переходах, 1 пассажир).

Произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. По предварительным данным, 2 дорожно-транспортных происшествия произошли с участием нетрезвых водителей, пострадали 2 человека (нетрезвый водитель и нетрезвый пассажир). В текущем году (до 19 января включительно) в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Литвы, по предварительным данным, погибли 11 человек (на 4 человека больше, чем за тот же период 2022 года). Среди погибших – 5 пешеходов (4 – в темное время суток, 1 – на пешеходном переходе), 4 водителя, 1 пассажир, 1 велосипедист (в тесное время суток).