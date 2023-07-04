За минувшую неделю в Клайпедском округе выявлено 800 нарушений ПДД

За неделю сотрудники Дорожной полиции с помощью мобильного спидометра зафиксировали 673 случая превышения скоростного режима, еще 11 – с помощью ручного спидометра.

В течение недели также было зафиксировано, что 42 водителя незаконно использовали мобильные средства связи, 24 водителя и два пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности, 32 водителя не пропустили пешеходов, двое будут привлечены к ответственности за хулиганское вождение, сообщает Главный комиссариат полиции Клайпедского округа.