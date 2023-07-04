04 июля 2023 г. 10:02

За минувшую неделю в Клайпедском округе выявлено 800 нарушений ПДД

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė
На прошлой неделе сотрудники Отдела дорожной полиции Главного комиссариата полиции Клайпедского округа, в целях обеспечения безопасности на дороге, проверили, как участники дорожного движения соблюдают Правила дорожного движения (ПДД). За неделю сотрудники ГИБДД выявили 800 нарушений ПДД.

По данным полиции, среди нарушителей – 7 нетрезвых водителей и 4 велосипедиста.

За неделю сотрудники Дорожной полиции с помощью мобильного спидометра зафиксировали 673 случая превышения скоростного режима, еще 11 – с помощью ручного спидометра.

В течение недели также было зафиксировано, что 42 водителя незаконно использовали мобильные средства связи, 24 водителя и два пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности, 32 водителя не пропустили пешеходов, двое будут привлечены к ответственности за хулиганское вождение, сообщает Главный комиссариат полиции Клайпедского округа.

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