За минувшие сутки предотвращено 11 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы

 
ELTA
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы(СОГГ) предотвратили 11 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В соседней Латвии за прошлые сутки зафиксировано 111 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 26 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 1679.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 20,9 тыс. нелегальных мигрантов.

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