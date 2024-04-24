За двое суток пожарные 214 раз выезжали убирать поваленные деревья

С 6 утра вторника до 6 утра среды поступило 142 таких сообщения, сообщил Elta Отдел координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения.

"Больше всего – в Паневежском уезде, так было 55 выездов, в Утенском уезде поступило 49 вызовов, в Шяуляйском уезде – 16, в Вильнюсском уезде – 10, в Каунасском – 6, в Клайпедском – 3", - сообщил Elta дежурный сотрудник.

За сутки до этого (с 6 утра понедельника до 6 утра вторника) в Литве получено 72 сообщения о падении деревьев на дороги.

В понедельник в 15:55 в Шяуляе поступило сообщение о том, что на улице А. Мицкявичяус на автомобиль Opel Vectra упало дерево.

Когда приехали пожарные, они спилили дерево бензопилой и убрали его.

Вечером того же дня, в 21:23, в Аникщяй, на улице Рамибес, дерево упало на три автомобиля.