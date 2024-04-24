За двое суток пожарные 214 раз выезжали убирать поваленные деревья

С 6 утра вторника до 6 утра среды поступило 142 таких сообщения, сообщил Elta Отдел координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения.
"Больше всего – в Паневежском уезде, так было 55 выездов, в Утенском уезде поступило 49 вызовов, в Шяуляйском уезде – 16, в Вильнюсском уезде – 10, в Каунасском – 6, в Клайпедском – 3", - сообщил Elta дежурный сотрудник.
За сутки до этого (с 6 утра понедельника до 6 утра вторника) в Литве получено 72 сообщения о падении деревьев на дороги.
В понедельник в 15:55 в Шяуляе поступило сообщение о том, что на улице А. Мицкявичяус на автомобиль Opel Vectra упало дерево.
Когда приехали пожарные, они спилили дерево бензопилой и убрали его.
Вечером того же дня, в 21:23, в Аникщяй, на улице Рамибес, дерево упало на три автомобиля.
Дерево упало на автомобили Audi 80, Opel Zafira, Audi A4. Его сняли с машин и разрезали бензопилой.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что снег падал по всей стране, но значительное количество снега на поверхности земли скопилось только в северных районах. В некоторых местах толщина снежного покрова достигала более 15 см. На конец апреля такой объем можно считать большим.
Оператор энергораспределения (ESO) сообщает, что неожиданный весенний снегопад нанес большой ущерб. Деревья и их ветви, не выдержавшие мокрого снега, серьезно повредили линии электропередачи.
"Наибольшее количество таких происшествий зафиксировано в Паневежском и Утенском регионах – более 700. Сконцентрированными здесь крупными силами ESO за день удалось восстановить электроснабжение более половины клиентов, чье электроснабжение было нарушено ночью и утром. По данным ESO, с полуночи электроснабжение восстановлено 39 тыс. клиентов", - говорится в опубликованном во вторник вечером сообщении представителя ESO Расы Юодкене.
Бригады ESO продолжили работу в Ионишкисе, Купишкисе, Утене, Укмерге, Аникщяй, Биржай, Рокишкисе и других городах и районах, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение оставшимся 13 тыс. потребителей.